سلسبيل القليبي : "تواصل استحواذ الرئيس على كافة السلط يعد وضعا خطيرا خاصة في حالة عدم تسقيف الآجال"

اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، في ندوة حوارية حول” النظام السياسي في الفترة الاستثنائية” ، أن تواصل استحواذ رئيس الجمهورية على كافة السلط في يده يعد "وضعا خطيرا خاصة في حالة عدم تسقيف الآجال”، وفق قولها
وأبرزت القليبي، في مداخلة عن بعد، أن الفصل 80 من الدستور يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ جميع التدابير التي تتطلبها حالة الاستثناء والجمع بذلك لكل السلطة التنفيذية إلى جانب التدخل في السلطة التشريعية عن طريق إصدار المراسيم، وهو ما يعتبره البعض “ديكتاتورية دستوريية”.
وأشارت إلى أن هذه "الديكتاتورية" مضبوطة بمحاذير قانونية واجراءت مضبوطة ولا تسمح للرئيس بالقيام بكل ما يريده دون ضوابط، حسب توصيفها.
وجددت أستاذة القانون التأكيد على أن "الحالة الاستثنائية هي إجراء دستوري لكنه يفرض على رئيس الجمهورية الإبقاء على المؤسسات على حالها قبل العودة الى السير العادي لدواليب الدولة". معتبرة أن تواصل استحواذ الرئيس على كافة السلط في يده يعد "وضعا خطيرا خاصة في حالة عدم تسقيف الآجال".
وأبرزت القليبي، في مداخلة عن بعد، أن الفصل 80 من الدستور يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ جميع التدابير التي تتطلبها حالة الاستثناء والجمع بذلك لكل السلطة التنفيذية إلى جانب التدخل في السلطة التشريعية عن طريق إصدار المراسيم، وهو ما يعتبره البعض “ديكتاتورية دستوريية”.
وأشارت إلى أن هذه "الديكتاتورية" مضبوطة بمحاذير قانونية واجراءت مضبوطة ولا تسمح للرئيس بالقيام بكل ما يريده دون ضوابط، حسب توصيفها.
وجددت أستاذة القانون التأكيد على أن "الحالة الاستثنائية هي إجراء دستوري لكنه يفرض على رئيس الجمهورية الإبقاء على المؤسسات على حالها قبل العودة الى السير العادي لدواليب الدولة". معتبرة أن تواصل استحواذ الرئيس على كافة السلط في يده يعد "وضعا خطيرا خاصة في حالة عدم تسقيف الآجال".
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 235556