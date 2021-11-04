تصفيات مونديال 2022 : 24 لاعبا في قائمة المنتخب التونسي لمباراتي غينيا الاستوائية وزمبيا

وجه مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم منذر الكبير الدعوة الى 24 لاعبا استعدادا للمقابلتين الأخيرتين من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الثاني لتصفيات كأس العالم (قطر 2022) امام كل من منتخب غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر بمالابو (س 17 بتوقيت تونس) ومنتخب زمبيا يوم 16 من نفس الشهر بملعب حمادي العقربي برادس (س 20).



وسيشرع المنتخب التونسي في الاعداد للمباراتين يوم السبت المقبل ويتضمن برنامج التحضيرات قبل مواجهة غينيا الاستوائية سبع حصص تدريبية. وسيتحول وفد المنتخب التونسي الى مالابو يوم الخميس 11 نوفمبر على ان تكون العودة الى تونس مباشرة بعد انتهاء المقابلة.



في حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى - معز حسن - بشير بن سعيد

اللاعبون : ديلان برون - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - اسامة الحدادي - عمر الرقيق - علي معلول - علي العابدي - وجدي كشريدة - محمد دراغر - الفرجاني ساسي - عيسى العيدوني - انيس بن سليمان - غيلان الشعلالي - محمد علي بن رمضان - معتز الزمزمي - سيبستيان تونكتي - يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري - نعيم السليتي - سيف الدين الخاوي - وهبي الخزري.



ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط امام غينيا الاستوائية (7 نقاط) وزمبيا (4 نقاط) وموريتانيا (نقطة واحدة). ويتاهل صاحب المركز الاول الى الدور الثالث والاخير الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين في شكل ذهاب واياب على ان يصعد الفائز الى مونديال قطر.



