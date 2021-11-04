جامعة التعليم الثانوي تدين "التجييش والهرسلة من طرف الادعاء" ضد استاذة مثلت امام القضاء اثر شكاية رفعتها ضدها عائلة تلميذ

وات - أدانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها، ما اعتبرته حالة "تجييش وهرسلة تمارس من طرف الادعاء ومحاميه ضد الأستاذة فاتن بن سلامة"، التي مثلت امام القضاء اثر شكاية رفعتها ضدها عائلة تلميذ .
وكانت بن سلامة استاذة الانقليزية باحدى الاعداديات بجهة المهدية، قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية بالمهدية، في قضية مرفوعة ضدها من عائلة تلميذ، بتهمة "سوء معاملة قاصر وعنف لفظي ومعنوي".
وأهابت جامعة التعليم الثانوي بالقضاء "الانتصار لمدرسة يقوم فيها المدرس بعمله دون ضغوطات وتهديدات وهرسلة"، مؤكدة "احترامها للقضاء ولحق كل صاحب حق في اللجوء إليه دون أن يصبح ذلك مطية يركبها البعض للتنكيل بالمربين وجرهم إلى المحاكم على خلفية عدم رضا هؤلاء على ما يقدمه المدرسون وفق المقتضيات الإدارية والقانونية والبيداغوجية المتعلقة بمهنتهم".
يشار الى أن أستاذة مادة الانقليزية فاتن بن سلامة، قالت في تصريحات اعلامية الخميس ، إنها تفاجأت بمقاضاتها بتهمة سوء معاملة قاصر وعنف لفظي، على خلفية إسنادها صفرا لأحد تلاميذها، مؤكدة تعرضها للهرسلة خلال مثولها أمام القضاء، حيث طلب منها محامو الدفاع ومعهم قاضي الجلسة طلب الاعتذار والصلح من العائلة، غير أنها رفضت لاقتناعها ببراءتها.
وكانت بن سلامة استاذة الانقليزية باحدى الاعداديات بجهة المهدية، قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية بالمهدية، في قضية مرفوعة ضدها من عائلة تلميذ، بتهمة "سوء معاملة قاصر وعنف لفظي ومعنوي".
وأهابت جامعة التعليم الثانوي بالقضاء "الانتصار لمدرسة يقوم فيها المدرس بعمله دون ضغوطات وتهديدات وهرسلة"، مؤكدة "احترامها للقضاء ولحق كل صاحب حق في اللجوء إليه دون أن يصبح ذلك مطية يركبها البعض للتنكيل بالمربين وجرهم إلى المحاكم على خلفية عدم رضا هؤلاء على ما يقدمه المدرسون وفق المقتضيات الإدارية والقانونية والبيداغوجية المتعلقة بمهنتهم".
يشار الى أن أستاذة مادة الانقليزية فاتن بن سلامة، قالت في تصريحات اعلامية الخميس ، إنها تفاجأت بمقاضاتها بتهمة سوء معاملة قاصر وعنف لفظي، على خلفية إسنادها صفرا لأحد تلاميذها، مؤكدة تعرضها للهرسلة خلال مثولها أمام القضاء، حيث طلب منها محامو الدفاع ومعهم قاضي الجلسة طلب الاعتذار والصلح من العائلة، غير أنها رفضت لاقتناعها ببراءتها.
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