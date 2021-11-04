الاتحاد الافريقي يخصص 10 مليون دولار لتنظيم بطولة افريقية في كرة القدم المدرسية لصنفي الذكور و الفتيات

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 14:54 قراءة: 0 د, 53 ث
      
سينظم الاتحاد الافريقي لكرة القدم بطولة افريقية خاصة بكرة القدم المدرسية في صنفي الذكور والسيدات .وسيكون كل بلد افريقي ممثلا في البطولة بفريق من الذكور و فريق من الإناث وذلك إثر تصفيات تمهيدية محلية ثم جهوية ثم وطنية ، حسب ما افاد به وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في تدوينة له على فايس بوك.

وقال الجريء انه شارك يوم الأربعاء في اجتماع جمع مختلف هياكل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بممثلين عن البلدان الإفريقية موضوعه مبادرة الكنفدرالية الإفريقية لتنظيم بطولة افريقية مدرسية لكرة القدم .
وحسب نفس المصدر فقد خصص رئيس الاتحاد الإفريقي الدكتور باتريس موتسيبي من مؤسساته الخاصة مبلغ قدره 10 مليون دولار لتنظيم هذا المشروع .

واوضح الجريء ان الجامعة ستتولى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية و الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية لإنجاح هذا المشروع بشكل تشاركي مضيفا أنه وإلى جانب الجوائز المباشرة للتلاميذ المنتمين للفرق الفائزة ، سوف ترصد إعتمادات خاصة للمدارس والمعاهد الفائزة بلقب بطل افريقيا للرياضة المدرسية ذكور وإناث على غرار إحداث مخابر علمية أو ملاعب رياضية أو قاعات تدريس على حسب حاجيات المدرسة أو المعهد الفائز .

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