لقاء الطبوبي بالعباسي: تأكيد على أهمية الخروج من الوضعية الصعبة للمالية العمومية

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 20:42 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انعقد، بعد ظهر الاربعاء بمقر البنك المركزي، لقاء جمع الأمين العام للاتحاد العام التونسي، نور الدين الطبوبي، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي حسب ما اعلن عنه الاتحاد في بلاغ له اليوم.
وتناول اللقاء، حسب ذات البلاغ، الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وكيفية الخروج من الوضعية الحالية.

وثمن الأمين العام لاتحاد الشغل الدور الذي يقوم به البنك المركزي في المحافظة على التوازنات المالية للمالية العمومية وعلى استقلالية البنك رغم صعوبة الوضع الذي تمر به البلاد والذي يستدعي تظافر جهود الجميع للخروج من الظرفية الحالية.






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