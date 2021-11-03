مشروع بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة الشؤون الاجتماعية يستهدف مساعدة 3 آلاف عائلة فقيرة متضررة من جائحة كورونا

وات - تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في تنفيذ مشروع يستهدف مساعدة 3 آلاف عائلة معوزة ومحدودة الدخل تضرروت من تداعيات فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بحسب رئيس هيئة النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي بلغيث.



وقال بلغيث، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن 3 آلاف عائلة تم اختيارها للانتفاع بهذه المساعدات موزعة على ثلاث معتمديات الأكثر فقرا في 3 ولايات وهي القيروان والقصرين وسليانة.



وتتمثل المساعدات في تقديم مواد غذائية لفائدة هذه الأسر الفقيرة التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد.



وقد أنجز فريق فني بوزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي (مكتب تونس) دراسة لتحديد مقاييس العائلات المستهدفة ونوعية المساعدات وكميتها بناء على حاجيات العائلات المتضررة من الجائحة، وفق بلغيث.



وقد كان لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، لقاء، بكل من المديرة المساعدة للمكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة كايت نيوتان وممثل مكتب البرنامج بتونس جيان بياترو بوردينيون.



وقد أعربت المديرة المساعدة للمكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة عن استعداد البرنامج على مواصلة مساعدة تونس لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة في تونس.



في المقابل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية على حرص تونس على دعم وتطوير تعاونها وشراكاتها مع كل المنظمات الدولية بما فيها برنامج العالمي للأغذية، بحسب رئيس هيئة النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي بلغيث.



