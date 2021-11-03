جمعية طب الاطفال تدعو في الاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالاشهار والترويج لحليب الرضع الصناعي

طالبت الجمعية التونسية لطب الاطفال، في بيان أصدرته بمناسبة الاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الممتد من 1 الى 7 نوفمبر من كل سنة، وزارة الصحة واللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات التي تقوم بعروض ترويجية واشهارية لحليب الرضع الصناعي ووسطائهم.



وعبّرت الجمعية عن غضبها مما لاحظته من تزايد في الممارسات غير القانونية في علاقة بالإشهار لبدائل حليب الرضع، سواء بنشر صور لعلب الحليب الصناعي او عبر بث مقاطع فيديو ترويجية لهذا المنتج لنساء مؤثرات على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وذكرت بان استعمال بعض المؤثرات على موقع "الانستغرام" لعبارة "منتوج منصوح به من قبل طبيب الأطفال" عند تقديمهن لبدائل حليب الأم، يعرضهن الى تتبعات قضائية.

ونبهت الجمعية التونسية لطب الأطفال إلى ان هذه الممارسات التي تشهد انتشارا أكثر فأكثر، مخالفة لقانون 12 من سنة 1983 الذي يمنع الإشهار لأي بديل لحليب الأم، وتشكل عائقا أمام الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالرضاعة الطبيعية، التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع مختلف الجمعيات المعنية.



وشددت على انه لا شيء يعوض حليب الأم في تغذية الوليد والرضيع على المدى القصير والمتوسط والبعيد، معتبرة ان تونس مدعوة الى بذل مزيد من الجهود من أجل الرفع من نسبة الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى التي لا تتجاوز 13 بالمائة حاليا.

ودعت الجمعية وزارة الصحة الى الاسراع بتنظيم اجتماعات لتحيين الاطار القانوني القديم المحدث منذ 35 سنة، بما يمكن من مواكبة الوضعية الحالية والتكنولوجيات الحديثة في المجال.



