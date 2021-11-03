قابس: الانبعاثات الصادرة عن وحدات تحويل الفسفاط تلحق أضرارا بزراعات حوالي 120 فلاحا بشاطئ السلام

وات - أفاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقابس المدينة، رجب الباردي، بأن اللجنة التي أحدثتها السلط الجهوية بقابس مؤخرا، لتقييم الاضرار التي لحقت بزراعات الفلاحين بمنطقة شاطئ السلام، قد عاينت عن قرب، الحجم الكبير لهذه الاضرار.

وأشار ذات المصدر في تصريح ل(وات)، شيرا الى ان قرابة 120 فلاحا قد تكبدوا خسائر كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين جراء الغازات السامة المنبعثة عن وحدات تحويل الفسفاط.

وشدد الباردي، على "ضرورة تسريع المجمع الكيميائي التونسي بتعويض هؤلاء الفلاحين وعدم انتهاج اسلوب المماطلة معهم خاصة وان اوضاعهم الاجتماعية لا يتحمل ذلك وهم في اشد الحاجة لهذا التعويض حتى يتمكنوا من استئناف نشاطهم الفلاحي"، وفق تعبيره.

يشار الى ان اللجنة التي تم تكوينها لمعاينة الاضرار الناجمة عن التلوث الصناعي، قد ضمت في عضويتها مندوبية الفلاحة والاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقابس المدينة، ومجمع التنمية الفلاحية بواحة قابس البحرية، وعمدة المنطقة.



