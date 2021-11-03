فتح باب الاعتراضات للحصول على المساعدة الاستثنائية بقيمة 300 دينار غدا الخميس

تفتح وزارة الشؤون الاجتماعية، بداية من يوم غد الخميس 4 نوفمبر الجاري، المنصة الالكترونية المخصصة لتقديم المساعدات الاجتماعية الظرفية للفئات الهشة بقيمة 300 دينار، وذلك لقبول اعتراضات الأشخاص الذين رُفضت مطالبهم، وفق تأكيد رئيس هيئة النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، سامي بلغيث.



وقال بلغيث لـ(وات) إن تلقي الاعتراضات على المنصة الالكترونية المخصصة لتقديم المساعدات الاجتماعية الظرفية amen.social.tn ، سيتواصل طيلة 15 يوما اي من 04 إلى 18 نوفمبر الجاري، موضحا أنه يمكن لكل شخص وقع إعلامه برفض مطلبه، الاعتراض على قرار الرفض خلال الفترة المذكورة.



وستمنح الوزارة فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يستكملوا سابقا عملية التسجيل في المنصة المخصصة لتقديم المساعدات الاستثنائية قصد إدراج معطياتهم بالمنصة واستكمال تسجيلهم حتى تقوم الوزارة بالتقاطعات والتثبت من وضعياتهم قبل صرف المساعدات لفائدة المستحقين وفق المقاييس المعتمدة، وفق قوله.



وكشف المسؤول أن نسبة صرف المساعدات الاجتماعية الظرفية المخصصة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأسر الفقيرة، المقدرة قيمتها ب100 مليون دولار (300 مليون دينار) قد بلغت نحو 94 بالمائة.



واوضح بلغيث ان تمويل بقية المساعدات الاستثنائية، بعد فتح باب الاعتراضات سيتم من الهامش المتبقي من الاعتمادات الجملية المخصصة لمساعدة الاسر الفقيرة (100 مليون دولار) أو من ميزانية الدولة، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتقديم المساعدة الاستثنائية لكل عائلة تتوفر فيه الشروط المطلوبة.



وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد انطلقت يوم 31 أوت الماضي في قبول مطالب الحصول على المساعدة الاستثنائية عبر المنصة الالكترونية amen.social.tn إلى غاية 24 سبتمبر الجاري تاريخ غلق قبول مطالب التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.



