وزير الشؤون الدّينية يشرف على جلسة عمل خاصة بالحج والعمرة

أشرف الدّكتور إبراهيم الشائبـي وزير الشؤون الدّينية صباح يوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021 بمقـرّ الوزارة على جلسة عمل خصّصت للنظر في مزيد حوكمة ملفي الحجّ والعمرة حضرها ثلة من إطارات الوزارة المعنيّة بهذا الملف.



وقدّم القائمون على الإدارة العامّة للحج والعمرة عرضا عن مواسم الحج منذ سنة 2017 وضّحوا فيها عمل المنظومة المندمجة للحجّ والعديد من الإحصائيات والتراتيب المنظّمة لهذه الشعيرة وكيفيّة عمل اللجنة الوطنيّة للحجّ والعمرة والمهام المناطة بعهدة مـختلف الأطراف المتدخّلة في التنظيم والأسباب التي ساهمت في تطوّر التكلفة مشيرين إلى ما شهدته هذه المواسم من آليات عمل جديدة فضلا عن ما حفّت بها من سلبيات وإيجابيات.



هذا وتمّ التطرّق إلى الحلول الكفيلة بتحسين الأداء ومزيد الارتقاء بالخدمات وتقديم المقترحات والتصوّرات العمليّة في الغرض لتكون ملائمة لما يشهده التطور في البقاع المقدّسة حيت تتوجّه الجهات السعوديّة بخطى حثيثة نحو الرّقمنة في مختلف مراحل التنظيم.



وفي جزء ثان اهتمّ العرض بمسألة تنظيم العمرة والتصوّرات الكفيلة بتطويرها وإحكام تنظيمها.



وأثنى الوزير على جهود كل من يقف على تأمين أداء الحجّ من أبناء الوزارة ومن بقيـّة المتدخلّين في التنظيم داعيا إلى ضرورة مواكبة التطوّر العلمي في هذا المجال وتحسين طرق التوعية وتكثيفها بما يجعل المرشد الدّيني يكتسب مهارات مختلفة في الاتصّال والإسعافات الأوليّة وكيفية التعامل مع كبار السّن بما يعاضد تكوينه الدّيني معتبرا أنّ خدمة ضيوف الرّحمان مسؤولية وأمانة يجب أن يتحلّى بها كل من يضطلع بها وموصيا بالمناسبة بأن ينظر المتدخلّون في التنظيم في السبل التي من شأنها أن تساعد على مزيد التحكّم في تكلفة الحج مع المحافظة على تميّز الخدمات.



وعبّر وزير الشؤون الدّينية عن إكباره للجهود التي تبذلها السلطات السعوديّة على جميع الأصعدة من أجل خدمة الحجّاج والمعتمرين وتذليل كل الصعوبات للبعثة التونسية في مختلف مراحل التنظيم مشيرا إلى ما حقّقته المملكة من نجاحات كبرى في العناية بصحة الحجاج خلال موسمي الحجّ الفارطين والاستثنائيين في ظلّ انتشار فيروس الكورونا.

هذا وتقدّم الحضور بالعديد من المقترحات من خلال ما عايشوه من تجارب سابقة.



