بطولة العالم للمصارعة اقل من 23 سنة: التونسية سارة حمدي تتاهل الى الدور نصف النهائي

بلغت المصارعة التونسية سارة حمدي (وزن 50 كلغ) الدور نصف النهائي لبطولة العالم للمصارعة لاقل من 23 سنة المقامة بالعاصمة الصربية بلغراد من 30 اكتوبر المنقضي الى غاية 6 نوفمبر الجاري.



وتفوقت حمدي خلال الدور ثمن النهائي على المصارعة التركية اينور اريج قبل ان تتغلب في الدور ربع النهائي على المصارعة التايوانية يونغ هسون لين.



وستلتقي التونسية سارة حمدي الامريكية ايميلي كينغ شيلسون في مباراة الدور نصف النهائي التي ستقام في وقت لاحق من مساء اليوم الاربعاء.





