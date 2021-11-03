فتح بحث تحقيقي ضد رئيس بلدية دار علّوش بقليبية من أجل التصرف بدون وجه حق وتحويل صبغة عقارات عمومية بهدف الاستيلاء عليها

برنامج الحقائق الأربعة
Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 14:56 قراءة: 0 د, 50 ث
      
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل، عصام الخميري، اليوم الأربعاء، بأن النيابة العمومية ووكيل الجمهورية بنابل أصدرا بتاريخ 26 أكتوبر الفارط، قرارا يقضي بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس بلدية دار علوش التابعة لمعتمدية قليبية وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التصرف بدون وجه حق وتحويل صبغة عقارات عمومية من موظف عمومي بهدف الاستيلاء عليها مستغلا في ذلك وظيفته ما نتج عنه ضرر عام وضرر خاص والمشاركة في ذلك.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح إعلامي، أنه تم توجيه تهمة ثانية الى رئيس البلدية المذكور تتعلق بالإرشاء والارتشاء طبقا للفصول 32 و82 و83 و91 و99 من المحلة الجزائية، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل أصدر إنابة عدلية لفرقة الأبحاث العدلية بنابل للبحث في الموضوع.

وتأتي إثارة هذه التهم ضدّ رئيس بلدية دار علوش تبعا لما تم تداوله في برنامح بثّ مطلع الأسبوع الفارط بإحدى القنوات التلفزية الخاصة بخصوص تعمّد رئيس بلدية دار علوش تغيير الصبغة الفلاحية لعدد من الأراضي بالمنطقة إلى مقاسم معدة للبناء مستغلّا في ذلك نفوذه دون احترام القانون.




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