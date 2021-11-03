المولدي المدني يتسلم مهامه كمتصرف مفوض على رأس الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 13:15 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تسلم المولدي المدني، الأربعاء، مهامه على رأس الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة كتصرف مفوض، وفق ما نشرته الشركة على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قام، يوم 7 أكتوبر 2021، بإعفاء الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بلقاسم الطايع، من مهامه.

وجاء قرار الإقالة على خلفية حادث اصطدام قطارين على مستوى محطة "مقرين الرياض" بالضاحية الجنوبية بالعاصمة مساء، الخميس 7 أكتوبر 2021، وأسفر الحادث عن إصابة 36 شخصا.


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