مدنين : انطلاق مشروع " أطفالنا أمانة" حول الانقطاع المدرسي من الاسباب الى الحلول بعيّنة ستشمل 10 اطفال

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 17:46 قراءة: 1 د, 8 ث
      
"أطفالنا أمانة" عنوان مشروع حول الانقطاع المدرسي من الاسباب الى الحلول والذي أعلنت إدارة هذا المشروع عن انطلاقه بولاية مدنين ليشمل 10 اطفال في اطار تجربة نموذجية ينتظر ان تعمّم في مرحلة قادمة وفق ما ذكره مدير المشروع سفيان بالنور.

ولتنفيذ هذه المشروع الذي انطلق الاعداد له مطلع هذه السنة بحلقات نقاش وحوار ودراسة وتحليل لاستبيان شمل 381 عيّنة تم إمضاء اتفاقيات شراكة بين 4 منظمات بمدنين هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية للتربية والاسرة والجمعية التونسية للتربية والثقافة والعلوم والجمعية التونسية للعمل من اجل امن جمهوري.
ويعتبر هذا المشروع نموذجيا وتجريبيا وهو اجتماعي تربوي يهدف الى غعادة إدماج الاطفال المنقطعين عن التعليم وبحث اسباب الانقطاع والحلول الممكنة وسيتم مع الانتهاء من كل مرحلة في المشروع الاعلان عن المرحلة المقبلة التي تحدد على ضوء نتائج المرحلة السابقة وفق بالنور.
وسيشرك الاطفال العشرة الذين انطلق بهم المشروع في مرحلته النموذجية في تنفيذه والذي ستحدّد نتائجه إمكانيات تعميمه على كل الاطفال المنقطعين عن الدراسة.
وياتي تنفيذ هذا المشروع في ظل تنامي ظاهرة الانقطاع المدرسي التي اصبحت مشغلا ومبحثا مهمّا للدرس والتفكير من اجل وضع حدّ لها والتخفيف من حدّتها وذلك عبر عدة آليات وبرامج وأشكال للتدخّل الملائم سواء بالدعم المدرسي او التعليم الاستدراكي او التدخّل الاجتماعي او النفسي او الصحي وغيره من الأشكال التي تستند في الغالب على تحليل لاسباب الظاهرة والمرتبطة أساسا بعدّة جوانب منها الاجتماعية والاقتصادية والصحية او النفسية وخلل في المنظومة التربوية.


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