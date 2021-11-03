العاطلون من خريجي التعليم العالي منذ اكثر من 10سنوات يشرعون في الاحتجاج للمطالبة بالحق في الانتداب

وات - نفذ صباح اليوم الاربعاء عدد من خريجي التعليم العالي ممن طلت بطالتهم وتجاوزت أكثر من 10 سنوات وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بالحق في التشغيل.





وسجل هذا التحرك حضور أمني فسره مصدر أمني مسؤول لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) بأنه يهدف لحماية المتظاهرين حيث تولى أعوان الأمن تنظيم حركة سير المحتجين الذي رفعوا شعارات للمطالبة بالتشغيل وبضرورة إدراج هذا الملف ضمن أولويات اهتمام الحكومة



كما نادى المتظاهرون بالحق في العدالة الاجتماعية مؤكدين انخراطهم في النضال لتحقيق مطلبهم في العمل لكسب قوتهم اليومي داعين الى ضرورة إنهاء ما اعتبروه سياسة الإذلال لمتخرجي التعليم العالي حسب تقديرهم



وقال المنسق الجهوي لولاية قفصة عن تنسيقية الانتداب حقي نجيب عكرمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أن هذا التحرك يهدف للمطالبة بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 الذي ينص على انتداب من طالت بطالتهم 10 سنوات فأكثر مؤكدا نية المحتجين التوجه اليوم الى قصر الحكومة بالقصبة وكذلك الاحتجاج قبالته غدا الجمعة مع امكانية برمجتهم تحركا احتجاجيا أمام القصر الرئاسي بقرطاج غدا .



