جندوبة: الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة لم تتلق أي ترشح للانتخابات الجزئية ببلدية طبرقة

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 22:32 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وات - لم تتلق الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة، إلى غاية يوم أمس الاثنين، آخر يوم لتقديم الترشحات، أي مطلب ترشح للانتخابات الجزئية لبلدية طبرقة المزمع إجراؤها يوم الأحد 26 ديسمبر القادم.

وجاء في البلاغ الذي أعلنته الهيئة، مساء أمس الاثنين، عدم توصلها بأي قائمة حزبية كانت أو ائتلافية أو مستقلة.

وحدد يوم 25 أكتوبر تاريخا لانطلاق تقديم مطالب الترشح إى غاية غرة نوفمبر.

يذكر أن المجلس البلدي بطبرقة قد وقع حله في 7 أكتوبر المنقضي، وذلك بموجب استقالة أغلب أعضائه والبالغ عددهم 13 عضوا من مجموع 24 عضوا يشكلون المجلس، وذلك في مطلع شهر سبتمبر المنقضي.

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