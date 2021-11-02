مجلس القضاء العدلي يصدر 12 قرارا تأديبيا في حق قضاة أخلوا بواجبات الوظيفة

أعلن مجلس القضاء العدلي، في بلاغ له، أنه أصدر 12 قرارا تأديبيا في حق عدد من القضاة، ثلاثة منها صدرت اليوم الثلاثاء، إثر عقد اجتماع لمجلس التأديب، وتراوحت تلك القرارات الصادرة اليوم بين الإيقاف عن العمل لمدة 9 اشهر في ملفين اثنين من أجل الإخلال بواجبات الوظيفة، والإيقاف لمدة شهرين بشأن ملف ثالث يتعلق أيضا بالإخلال بواجبات الوظيفة.
من جهة أخرى، ذكّر المجلس بسبعة قرارات تأديب سابقة صدرت يوم 12 أكتوبر الماضي بحق عدد من القضاة، وتراوحت تلك القرارات بين إيقاف قاض عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية من أجل الإخلال بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد، والإيقاف عن العمل لقضاة آخرين لمدد تراوحت بين 9 أشهر وشهر واحد، وكذلك التوبيخ في ملف واحد.
ووفق البلاغ ذاته، أفاد المجلس العدلي بأن مجلس التأديب قرر في 29 جوان الماضي إيقاف قاض عن العمل لمدة تسعة أشهر من أجل المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد.
وتتزامن قرارات التأديب هذه، مع تصريحات لرئيس الجمهورية أمس الاثنين خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل، قال فيها إن وجود "قضاء مستقل خير من ألف دستور"، ملاحظا أن القضاء في تونس "مريض" وأن "تونس جريحة" وأن "من بين أسباب جرحها العميق، القضاء".
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء ، أن "إصلاح القضاء يجب أن يكون بطريقة تشاركية"، مبينا أن "وجود مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، هو في حد ذاته ضمانة للقضاء وللسلطة القضائية المستقلة"، وأن "إلغاء هذه المؤسسة، هو عودة للوراء، ومس من الضمانات الدستورية.
وكان رئيس الجمهورية تحدث أمس الاثنين مع وزيرة العدل حول ضرورة إصلاح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك لا يمكن أن يكون تدخلا في القضاء.
من جهة أخرى، ذكّر المجلس بسبعة قرارات تأديب سابقة صدرت يوم 12 أكتوبر الماضي بحق عدد من القضاة، وتراوحت تلك القرارات بين إيقاف قاض عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية من أجل الإخلال بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد، والإيقاف عن العمل لقضاة آخرين لمدد تراوحت بين 9 أشهر وشهر واحد، وكذلك التوبيخ في ملف واحد.
ووفق البلاغ ذاته، أفاد المجلس العدلي بأن مجلس التأديب قرر في 29 جوان الماضي إيقاف قاض عن العمل لمدة تسعة أشهر من أجل المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد.
وتتزامن قرارات التأديب هذه، مع تصريحات لرئيس الجمهورية أمس الاثنين خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل، قال فيها إن وجود "قضاء مستقل خير من ألف دستور"، ملاحظا أن القضاء في تونس "مريض" وأن "تونس جريحة" وأن "من بين أسباب جرحها العميق، القضاء".
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء ، أن "إصلاح القضاء يجب أن يكون بطريقة تشاركية"، مبينا أن "وجود مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، هو في حد ذاته ضمانة للقضاء وللسلطة القضائية المستقلة"، وأن "إلغاء هذه المؤسسة، هو عودة للوراء، ومس من الضمانات الدستورية.
وكان رئيس الجمهورية تحدث أمس الاثنين مع وزيرة العدل حول ضرورة إصلاح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك لا يمكن أن يكون تدخلا في القضاء.
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