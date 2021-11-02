البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد - الترجي الرياضي يفوز على جمعية الحمامات ويتوج باللقب

توج الترجي الرياضي بلقب البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد اثر فوزه على جمعية الحمامات 26-24 في مباراة الدور النهائي التي اقيمت يوم الثلاثاء بقاعة الحمامات.

وهو اللقب السادس في سجل الترجي الرياضي ليصبح اكثر الاندية العربية تتويجا بالمسابقة امام الاهلي المصري (5 القاب).

وكان الوكرة القطري تحصل على المركز الثالث بعد تغلبه في وقت سابق على مكارم المهدية 26-24 بقاعة الحمامات.







