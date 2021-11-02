البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد - الترجي الرياضي يفوز على جمعية الحمامات ويتوج باللقب

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 19:31 قراءة: 0 د, 19 ث
      
توج الترجي الرياضي بلقب البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد اثر فوزه على جمعية الحمامات 26-24 في مباراة الدور النهائي التي اقيمت يوم الثلاثاء بقاعة الحمامات.
وهو اللقب السادس في سجل الترجي الرياضي ليصبح اكثر الاندية العربية تتويجا بالمسابقة امام الاهلي المصري (5 القاب).
وكان الوكرة القطري تحصل على المركز الثالث بعد تغلبه في وقت سابق على مكارم المهدية 26-24 بقاعة الحمامات.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235435



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 | 27 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:23 14:59 12:10 06:44 05:16
Babnet
20°
 Babnet27° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2032°-1922°-1821°-1822°-17
  • Avoirs en devises
    20858,5

  • (2 nov)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,28210 DT        1$ =2,84495 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 nov)   197,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة