لقاء بين وزير الشؤون الدينية ووفد عن المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 23:05 قراءة: 0 د, 29 ث
      
عرض مسؤولون من المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان الصعوبات التي يشكو منها المعهد وطرق تسويتها، وذلك في لقاء جمعهم اليوم الثلاثاء مع وزير الشؤون الدينية بمقر الوزارة .

وعبّروا ،وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، عن الاستعداد لمزيد التعاون مع وزارة الشؤون الدّينية لتطوير الأنشطة العلمية وربط الاختصاصات باحتياجات القطاع.

من جهته دعا الوزير ابراهيم الشائبي الى مزيد تطوير طرق التعليم بالمعهد وربطها باختصاصات عصرية من شأنها تخريج جيل جديد متنوّع التكوين ومنفتح على مشاغل محيطه ومتشبع بفكر الاعتدال وقيم الإسلام.
وتكوّن وفد المعهد من المدير الحبيب العلاني ومدير الدراسات رمزي تفيفحة والكاتب العام صلاح بوزيان.






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