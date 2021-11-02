كرة السلة - الاتحاد المنستيري يعزز صفوفه بالامريكي تاي لاوسون

اعلن الاتحاد المنستيري يوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع لاعب كرة السلة الامريكي تاي لاوسون.



ويشغل تاي لاوسن مركز عدد 1 وسبق له اللعب 9 سنوات في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في فرق دنفر ناغتس وسكرامنتو كينغز وهيوستن روكاتس وإنديانا بيسرز الى جانب نادي شاندونغ غولدن ستارز الصيني.

يذكر ان الاتحاد المنستيري احرز خلال الموسم الماضي الثنائي المحلي (البطولة والكاس).







