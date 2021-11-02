وزارة الشؤون الاجتماعية: انطلاق صرف الدفعة الأولى من المساعدات المدرسية لفائدة أكثر من 260 ألف تلميذ ينحدرون من عائلات معوزة

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 17:44 قراءة: 0 د, 26 ث
      
شرعت وزارة الشّؤون الاجتماعية بداية من اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري، في صرف الدفعة الأولى للمساعدات المدرسية لفائدة التلاميذ المنتمين إلى العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بعنوان 2021-2022.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، عشية اليوم، أن الدفعة الأولى من المساعدات المدرسية تشمل 260271 تلميذا من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بعنوان 2021-2022 بقيمة جملة قدرها 13.013.550 د.

وتشرع الوزارة بداية من يوم الإثنين 15 نوفمبر الجاري في صرف الدفعة الثانية من المساعدات المدرسية والدفعة الأولى من المساعدات الجامعية لفائدة الطلبة من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بعنوان 2021-2022.




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