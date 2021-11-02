إحباط 123 عمليّة تهريب خلال الاسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها 4 ملايين دينار

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 19:18 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 24 الى 30 أكتوبر الفارط من إحباط 123 عمليّة تهريب، حيث قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بأكثر من 4 ملايين و 232 ألف دينار.

وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على 1781 شخصا مفتّشا عنهم من أجل قضايا حقّ عامّ.

وأضافت أنه تم حجز 14 بندقية صيد ممسوكة دون رخصة، و 357 قرصا مخدرا و 37 قطعة مخدرة، فضلا عن حجز 73 وسيلة مفتّش عنها.

كما أكدت إحباط 11 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة، وإحباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإلقاء القبض على 146مجتازا.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235426



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 | 27 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:23 14:59 12:10 06:44 05:16
Babnet
20°
 Babnet27° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2032°-1922°-1821°-1822°-17
  • Avoirs en devises
    20858,5

  • (2 nov)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,28210 DT        1$ =2,84495 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 nov)   197,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة