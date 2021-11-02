جمعية أصوات نساء : " حصيلة أنشطة قيس سعيد ضعيفة انحصرت في نسوية شكلية"

وات - أكّدت محلّلة السّياسات العامة في جمعية أصوات نساء، سارة مديني، أن " حصيلة أنشطة الرئيس التونسي قيس سعيد ضعيفة انحصرت في نسوية شكلية بالرغم من قرارات 25 جويلية 2021 التاريخية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته جمعية أصوات نساء لتقديم دراستها بعنوان " قيس سعيد جندر ميتر".

و يشمل هذا العمل التقييمي الفترة المتراوحة بين 23 نوفمبر 2019 تاريخ تولي قيس سعيد مقاليد الحكم إلى تاريخ 30 سبتمبر 2021.

وتطرقت هذه الدراسة إلى أربعة محاور رئيسية هي أنشطة رئيس الجمهورية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والسياسة الاتصالية لرئيس الجمهورية والتسميات ضمن رئاسة الجمهورية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والمبادرات التشريعية والعمل القانوني لرئاسة الجمهورية.

وتابعت مديني أنه فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالأطفال فأنها وبصفة عامة كانت أكثر فاعلية نظريا من الأنشطة المتعلقة بالنساء باعتبار أنها أسفرت عن مجموعة من الانجازات ومن بينها إعادة تهيئة مدرسة "مهى القضقاضي".

وأكدت مديني أن الدراسة اظهرت ان قيس سعيد قدم خطابا تقسيميا مغيبا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موضحة أنه بحجة محاربة الطبقية الاجتماعية لم يتوان قيس سعيد عن عزل مسألة المساواة في الإرث عن مجموع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحال أنهما مرتبطان شديد الارتباط ذلك أن واقع المناطق الريفية يكشف أن الكادحات يعانين من الحرمان من الميراث.

وأضافت أن قيس سعيد اعتبر الخوض في تلك المسألة هو شأن نخبوي لا يهم الشعب في شيء وفي ذلك خطورة كبرى تعززت بتقسيم التونسيات إلى عاملات وارستقراطيات مما يساهم في تقسيم وإضعاف النضالات النسوية.

وأوضحت أنه بالرغم من التغييرات التي طالت الديوان الرئاسي للرئيس قيس سعيد بقيت حصة النساء فيها ضعيفة، وفيما يخص بقية التسميات في الوظائف التي تدخل في صلاحيات رئاسة الجمهورية بمقتضى الدستور وإلى تاريخ 25 جويلية الماضي لم تمثل نسبة التعيينات النسائية سوى 32.08%.

وأضافت قائلة "أما بالنسبة للسلك الدبلوماسي لا تمثل نسبة السفيرات المختارات من قبل قيس سعيد سوى 10%".

واعتبرت سارة مديني أن طلبات النفاذ إلى المعلومة التي قامت الجمعية بإرسالها الى مؤسسة الرئاسة بقيت دون إجابات حيث أن رئاسة الجمهورية لا تولي المسائل المتعلقة بحقوق النساء الأهمية التي تستحق.

وجمعية أصوات نساء تأسست سنة 2011 وتعمل على مكافحة جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي وتدعو إلى اعتماد مقاربة تضمن المساواة بين النساء والرجال وجميع فئات المجتمع دون تمييز.

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