مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" تدعو الأحزاب والقوى الوطنية والمجتمع المدني إلى التشاور "من أجل إيقاف مظاهر تدهور الحياة السياسية"

وجّهت مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" الدعوة إلى كافة الأحزاب والقوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني، قصد "التشاور حول الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها، لإيقاف مظاهر تدهور الحياة السياسية والانطلاق الفعلي في معالجة القضايا الحارقة وإنجاح المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد".



وقال "مساريون لتصحيح المسار" في بيان لهم، إن مقاومة الفساد تتم أساسا بمعالجة أسبابه الهيكلية، "لا بالتشهير الإستعراضي والإنتقائي ببعض الأشخاص".



كما نبّهوا إلى "خطورة المقاربة المعتمدة في إصلاح أوضاع البلاد وخصوصا اللجوء إلى تقسيم المواطنين وتحريض بعضهم على البعض، مما من شأنه أن يفتح الأبواب على مصراعيها لعودة التجاوزات وحملات التشويه والقذف والمس من شرف المواطنين ومن حياتهم الشخصية وانتشار أجواء الخوف والريبة والتردد لدى المسؤولين في مختلف المستويات، مما قد يكون له انعكاسات سلبية على كل إرادة في الإصلاح الحقيقي"، حسب ما جاء في البيان ذاته.







