تذليل الصعوبات التي يتعرض لها المحامون أثناء عملهم أبرز محاور لقاء عميد المحامين بوزير الداخلية

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 16:34 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وات - أكد ابراهيم بودربالة رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أن اللقاء الذي جمعه اليوم الثلاثاء بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، تناول عديد المسائل الهامّة في علاقة بمشاغل المحامين، وتيسير أعمالهم مع مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

وأوضح بودربالة في تصريح ل (وات)، بأن اللقاء استعرض سبل تذليل الصعوبات التي يتعرض لها المحامون خلال آدائهم لعملهم، خاصة أثناء مرافقتهم لموكليهم لدى باحثي البداية.

من جانبها، أوردت وزارة الداخلية في بلاغ مقتضب، أن اللقاء تطرق الى مختلف المسائل ذات العلاقة بالعمل المشترك والمتكامل بين المؤسسة الأمنية وسلك المحاماة.

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