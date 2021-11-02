الكاف: القبض على امرأة قامت بسلسلة من السرقات بواسطة مفتاح متعدد االوظائف

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 15:38 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وات - تمكنت قوات الأمن بالكاف، اليوم الثلاثاء، من القاء القبض على امرأة في العقد الثالث من العمر ، تعلقت بها سلسلة من السرقات الموصوفة داخل محلات خاصة بواسطة مفتاح متعدد الوظائف، نفذتها بعدد من احياء مدينة الكاف.

وقد تم استرجاع عدد من المسروقات وحجز مبالغ مالية هامة كانت مخفية في منزلها، وفق ما أفاد به (وات) مسؤول أمني قطاعي بإقليم أمن الكاف، باشر عملية القبض على المظنون فيها.

وذكر المصدر ذاته، أنه وبتضييق الخناق على المرأة المذكورة، تم التوصل إلى استرجاع كمية من المسروقات ومنها بالخصوص مجموعة من المصوغ بقيمة مالية هامة، الى جانب مبالغ مالية كانت بحوزتها.

وباستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بها ومباشرة بحث في هذه القضية، التي مكنت من إنهاء معاناة العديد من العائلات التي تعرضت إلى سرقة منازلها بطرق دقيقة ودون اللجوء إلى أي عملية خلع.


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