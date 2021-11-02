البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد: الوكرة القطري يحرز المركز الثالث على حساب مكارم المهدية

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 15:11 قراءة: 0 د, 22 ث
      
وات - انهى نادي الوكرة القطري مشاركته في النسخة 36 للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد في المركز الثالث اثر فوزه يوم الثلاثاء على مكارم المهدية بنتيجة 26-24 في اللقاء الترتيبي الذي جمعهما بقاعة الحمامات.
وكان الوكرة القطري قد انهزم في نصف النهائي امام الترجي الرياضي بنتيجة 25-28 في حين خسر مكارم المهدية امام مواطنه جمعية الحمامات بنتيجة 24-27.
وسيجمع الدور النهائي الترجي الرياضي بجمعية الحمامات في وقت لاحق من مساء يوم الثلاثاء بقاعة الحمامات.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235408



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 | 27 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:23 14:59 12:10 06:44 05:16
Babnet
25°
 Babnet26° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2032°-2023°-1921°-1822°-18
  • Avoirs en devises
    20933,5

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,29700 DT        1$ =2,83666 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   197,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة