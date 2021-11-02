البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد: الوكرة القطري يحرز المركز الثالث على حساب مكارم المهدية

وات - انهى نادي الوكرة القطري مشاركته في النسخة 36 للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد في المركز الثالث اثر فوزه يوم الثلاثاء على مكارم المهدية بنتيجة 26-24 في اللقاء الترتيبي الذي جمعهما بقاعة الحمامات.

وكان الوكرة القطري قد انهزم في نصف النهائي امام الترجي الرياضي بنتيجة 25-28 في حين خسر مكارم المهدية امام مواطنه جمعية الحمامات بنتيجة 24-27.

وسيجمع الدور النهائي الترجي الرياضي بجمعية الحمامات في وقت لاحق من مساء يوم الثلاثاء بقاعة الحمامات.







