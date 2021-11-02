العثور على 11 قذيفة حربية من مخلفات العمليّة الإرهابيّة ببن قردان (الداخلية)

عثرت وحدات أمنية مختصة في مكافحة الإرهاب، بين يوم أمس الإثنين والأيام الماضية، على 11 قذيفة حربية وألغام مضادة للعربات ببن قردان كانت استعملتها عناصر إرهابية في عملية إرهابية بالمنطقة سنة 2016، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في بلاغ.وأوضح المصدر ذاته أنه بعد توفر معلومات استخباراتيّة دقيقة تفيد بوجود ذخائر ومتفجّرات بأحد المنازل المهجورة بمنطقة بن قردان، عثرت الوحدات التّابعة للإدارة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني، مساء أمس الاثنين، على ثلاثة ألغام أرضيّة مضادّة للعربات مزروعة بمحيط أحد المنازل المهجورة التي كانت استعملتها العناصر الإرهابيّة التي تسللت إلى التراب التونسي أثناء "ملحمة بن قردان" سنة 2016، مضيفا أنه تمّ العثور أيضا خلال الأيام الماضية على ثماني قذائف حربيّة.وأكد أنه جرى التنسيق مع إدارة الهندسة العسكريّة بوزارة الدّفاع الوطني لحجز القذائف المذكورة وتفجيرها.