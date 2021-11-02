الكشافة التونسية تعقد مؤتمرها ال23 في سوسة من 5 الى 7 نوفمبر تحت شعار "الجسر"

تعقد منظمة الكشافة التونسية، بعد سنتين من التاخير بسبب جائحة كورونا، مؤتمرها ال23 من 5 الى 7 نوفمبر الجاري بمدينة سوسة تحت شعار "الجسر" رمزا للتواصل والصلابة والرؤية الثاقبة والالتزام وطريق الحياة الذي يصل بين الماضي والحاضر والمستقبل.



وسيتم خلال هذا المؤتمر، بالخصوص، انتخاب اعضاء المجلس الاعلى والقائد العام للكشافة التونسية اضافة الى المصادقة على التقارير الادبية والمالية للفترة السابقة واعتماد عدد من الوثائق الاستراتيجية التي تمثل التصورات المستقبلية للمنظمة في الفترة النيابية القادمة.



ويقام حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم السبت القادم بداية من الساعة التاسعة صباحا.



