وزارة الشؤون الاجتماعية تدعو العاملين لحسابهم الخاص والمتضرّرين من الحجر الصحي الشامل إلى تقديم مطالب الإعتراض عبر المنصّة المعدّة في الغرض

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 14:39 قراءة: 0 د, 42 ث
      
دعت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، العاملين لحسابهم الخاص المتضرّرين (أصحاب الباتيندات) من تداعيات تطبيق إجراءات الحجر الصحّي الشّامل توقيّا خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 16 ماي 2021 الذين لم يتمكّنوا من التسجيل للحصول على المنحة الإستثنائية إلى تقديم مطالب إعتراض حصريا على المنصة المعدة للغرض helpentreprise.social.gov.tn

وطالبت الوزارة ، في بلاغ لها، العاملين لحسابهم الخاص المتضرّرين الذين لم يتمكّنوا من التسجيل للحصول على المنحة الإستثنائية رغم أن نشاطهم مشمول بقائمة الأنشطة المعنية بالمنح (سواء كان النشاط رئيسيا أو ثانويا)، إلى تقديم مطالب الإعتراض وذلك في أجل لا يتجاوز عشرة (10 أيام) بداية من يوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021.

ولفتت الى أنه يمكن للمعنيين متابعة مآل اعتراضاتهم عبر نفس المنصة والتي ستمكّنهم لاحقا من تسجيل أجراءهم إن وجدوا، وذلك بعد قبول مطالبهم في مرحلة أولى، داعية الذين لهم أكثر من نشاط ثانوي إلى تدوين النشاط المعني بالمنح.


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