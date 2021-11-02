منوبة : قضية نبش عن الاثار توقع بشخص في شبهة الانتماء الى تنظيم إرهابي

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 14:35 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكّن أعوان منطقة الحرس الوطني في طبربة امس الاثنين من القبض على شخص من أجل شبهة الانتماء الى تنظيم إرهابي ، وفق ما أفاد به مصدر أمني صحفية مكتب (وات) في الجهة.

وأضاف انه على اثر ايقاف احد المواطنين في منطقة الدخيلة من معتمدية طبربة من أجل النبش عن الآثار والمتاجرة بها ، واستنطاقه حول الحادثة ، تمّ التدقيق في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وتبيّن تبنّيه لأفكار متشدّدة، وتمجيده الإرهاب عبر صور وكتابات.
وبإذن من النيابة العمومية تم الاحتفاظ به ، وإحالته على القطب القضائي لمكافحة الارهاب حسب نفس المصدر.

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