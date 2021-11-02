المكتب الجامعي يصادق على امضاء عقد التفويت في اللزمة الثانية من حقوق بث المقابلات الرياضية لفائدة شركة إنتاج خاصة

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 11:07 قراءة: 0 د, 55 ث
      
قرر المكتب الجامعي لكرة القدم في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين المصادقة على امضاء عقد التفويت في اللزمة الثانية من حقوق بث المقابلات الرياضية لفائدة شركة إنتاج خاصة لحساب الموسم الرياضي 2021 - 2022 .

وافادت جامعة كرة القدم ان هذه الشركة تمنح وفقا لما يتضمنه العقد حق إنتاج و بث مباراتين من كل جولة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ، مع التأكيد على أن شركة الإنتاج لا يحق لها بث المقابلات إلا في قناة تونسية مرخص لها ، وهو ما تم تدوينه في العقد .

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كما تقرر إلزام كل الجمعيات المنخرطة تحت لواء الجامعة بأن ترسل للجامعة الجواز الخاص بالتلاقيح ضد فيروس كوفيد 19 لكل لاعبيها و اطاراتها الفنية والطبية و الادارية ودعوة كل الأطراف المشاركة في تنظيم المباريات إلى احترام البروتوكول الصحي بكامل جزئياته ودعوة الرابطات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة ضد المخالفين .

وشدد المكتب الجامعي على دعوة الحكام و الحكام المساعدين و المراقبين إلى إلزام كل الأطراف المرخص لها بالجلوس على بنك البدلاء إلى احترام القوانين مع ضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في حق المخالفين .



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