محاكم دائرة الاستئناف في مدنين في إضراب مفتوح على خلفية اعتداء قاضي على أحد اعوان المحكمة

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 10:41 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وات - دخلت بداية من اليوم محاكم دائرة الاستئناف بمدنين في إضراب مفتوح تمّ بمقتضاه تعليق العمل باستثناء الحالات الاستعجالية والموقوفين وذلك بقرار من النقابة الاساسية لاعوان العدلية على خلفية حادثة اعتداء بالعنف تعرّض لها يوم امس الاثنين احد الاعوان بالمحكمة اثناء اداء وظيفته من قاضي مستشار بمحكمة الاستئناف استوجبت نقل العون الى المستشفى الجامعي في مدنين وفق ما أورده بيان صادر أمس عن النقابة.

ووصف البيان الحادثة بالمشينة ومسّت من كرامة اعوان وكتاب المحاكم وكافة القطاع القضائي مدينا بشدة الاعتداء وهو ما يؤكّد ضرورة تفعيل الاطر الشرعية والترتيبية لحماية اعوان المحاكم.
وسيتواصل الاضراب الى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقّ المعتدي الذي قام الى جانب الاعتداء بدنيا بالاهانة من خلال تمزيق ملابس العون ورميه بمجموعة من المفاتيح وذلك لرفضه جلب مجموعة من الملفات من سيارة القاضي،حسب نص البيان.
ومن جهته ساند الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين تحرّك قطاع العدلية دفاعا عن كرامة الاعوان وحرمتهم الجسدية، معربا عن تمسّكه بتتبّع المعتدي قضائيا وفتح تحقيق اداري لاتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة وذلك وفق بيان عن الاتحاد.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235383



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 | 27 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:23 14:59 12:10 06:44 05:16
Babnet
24°
 Babnet25° Babnet % 69 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2031°-2022°-1921°-1823°-19
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة