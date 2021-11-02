محاكم دائرة الاستئناف في مدنين في إضراب مفتوح على خلفية اعتداء قاضي على أحد اعوان المحكمة

وات - دخلت بداية من اليوم محاكم دائرة الاستئناف بمدنين في إضراب مفتوح تمّ بمقتضاه تعليق العمل باستثناء الحالات الاستعجالية والموقوفين وذلك بقرار من النقابة الاساسية لاعوان العدلية على خلفية حادثة اعتداء بالعنف تعرّض لها يوم امس الاثنين احد الاعوان بالمحكمة اثناء اداء وظيفته من قاضي مستشار بمحكمة الاستئناف استوجبت نقل العون الى المستشفى الجامعي في مدنين وفق ما أورده بيان صادر أمس عن النقابة.



ووصف البيان الحادثة بالمشينة ومسّت من كرامة اعوان وكتاب المحاكم وكافة القطاع القضائي مدينا بشدة الاعتداء وهو ما يؤكّد ضرورة تفعيل الاطر الشرعية والترتيبية لحماية اعوان المحاكم.

وسيتواصل الاضراب الى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقّ المعتدي الذي قام الى جانب الاعتداء بدنيا بالاهانة من خلال تمزيق ملابس العون ورميه بمجموعة من المفاتيح وذلك لرفضه جلب مجموعة من الملفات من سيارة القاضي،حسب نص البيان.

ومن جهته ساند الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين تحرّك قطاع العدلية دفاعا عن كرامة الاعوان وحرمتهم الجسدية، معربا عن تمسّكه بتتبّع المعتدي قضائيا وفتح تحقيق اداري لاتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة وذلك وفق بيان عن الاتحاد.







