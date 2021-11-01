وزيرة الشؤون الثقافية تقترح وضع تصوّر لتشريعات متوسطية موحدة لتحقيق التنمية المستدامة

دعت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي لضرورة العمل على إحكام التعاون الإقليمي والدولي وصياغة استراتيجية تشاركية تنموية متكاملة تحقق دعائم التنمية المستدامة.



وأكدت الوزيرة، في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الدولي المتوسطي الأول الموسوم بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي ينظمه مجلس التخطيط الوطني الليبي بتونس (1 - 3 نوفمبر 2021)، على إبراز دور القطاع العام من جهة ومزيد إسناد القطاع الخاص ودعم دوره، من جهة ثانية في تحقيق هذه الأهداف، والتحفيز على الاستثمار الهادف المثمر في مشاريع وبرامج التحوّل الرقمي وتطوير نظم المعلومات والاتصالات وتشجيع مشاريع ريادة الأعمال والابتكار.



وشدّدت على ضرورة أن تكون الثقافة من أولويّاتنا الوطنيّة، وأن تكون دعامة لكل السياسات الرامية إلى إرساء أسس متينة لتنمية مستدامة وهو ما حرصت عليه تونس منذ الاستقلال وقطعت فيه خطوات نوعية من خلال التنصيص على الثقافة كحقّ دستوريّ لكلّ المواطنين إضافة إلى انتهاجها لمجموعة من الاستراتيجيات والبرامج لجعل هذا القطاع رافدا للتّنمية فيما عزّزت اليونسكو ضمن الاتفاقيات الثّقافية الخاصّة بها هذا الدّور الجوهري الحيوي للثقافة، وهو ما يتجلى أساسا من خلال مضامين وأهداف التّنمية المستدامة 2030.



وأشارت إلى أهمية الثقافة بكلّ فنونها وتمثلاتها الرّمزية والقيميّة في مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وخاصة في ما يتصّل بالاستغلال الأفضل والأنجع لطاقاتنا البشرية ومواردنا الاقتصادية والطبيعية، معتبرة أنّ "هذا القطاع هو الجوهر الأساسي في تنمية العقول وتنويرها وفي تحصين الفرد والمجتمع فكرًا وسلوكا، بما من شأنه أن تُمهّد لنا طريق الازدهار والرفع من مستوى معيشة الإنسان مع المحافظة على مُقَدّرات الأجيال القادمة وصونها".



وحضر فعاليات الافتتاح رئيس مجلس التخطيط الوطني ورئيس المؤتمر الدكتور مفتاح الحرير وعدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا.



ويهدف هذا المؤتمر بالأساس إلى استقطاب القطاع الخاص كعنصر رئيسي في دعم الحراك الاقتصادي والبيئي والاجتماعي سعيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستديمة وضمان تطور اقتصادي أكبر خلال السنوات القليلة القادم. كما سيكون هذا المؤتمر خطوة مستمرة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومزيد دعمها بهدف خلق لغة تواصل واتصال لكل دول البحر الأبيض المتوسط.



ويناقش المؤتمر الدولي المتوسطي الأول الموسوم بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مدى ثلاثة أيام ست محاور أساسية وهي: "القطاع الخاص والتنمية المستدامة (اتجاهات ورؤى)، "القطاع الخاص وأبعاد التنمية المستديمة"، "القطاع الخاص والاستثمار في نظم المعلومات والاتصال"، "الآليات التطبيقية لتعزيز التجارة البينية: التقليدية، والالكترونية بين الدول المتوسطية"، "الاصلاحات التشريعية والمالية لخدمة القطاع الخاص"، و"استثمار القطاع الخاص في الطاقات الخضراء والنظيفة".



