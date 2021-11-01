وزير أملاك الدولة يدعو إلى التقليص في آجال إنجاز الإختبارات لإنجاز المشاريع العمومية

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 21:46 قراءة: 0 د, 29 ث
      
دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، خلال زيارته، الإثنين، الإدارة العامة للاختبارات، إلى ضرورة التقليص في آجال إنجاز المشاريع العمومية وضمان جودة الإختبار عبر تكثيف الدورات التكوينية للخبراء وتمكينهم من المعطيات الضرورية لحسن إنجازها بالتنسيق مع مختلف المصالح الادارية ذات الصلة.

وكلف الرقيق، بالمناسبة، المصالح المركزية، بدراسة ما أشار إليه خبراء الدولة من النقائص وعراقيل لتحسين ظروف العمل في أقرب الآجال مؤكدا على أهمية التكوين والرسلة والانفتاح على الخارج في الرفع من المردودية وبالكيف المطلوب.

وشدد الوزير على ضرورة إيجاد حل جدي على المستوى القريب لتوفير مقر لائق للإدارة العامة للاختبارات ولبقية الإدارات الأخرى.

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