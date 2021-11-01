وفاة رضيع السبعة أشهر بمنزل يستقبل أطفالا على خلاف الصيغ القانونية بولاية نابل، والإبقاء على صاحبة المنزل في حالة سراح

وات - أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الاثنين، بأن رضيعا يبلغ من العمر 7 أشهر توفي في منزل يستقبل أطفالا على خلاف الصيغ القانونية بإحدى معتمديات ولاية نابل، وقد تم الإبقاء على صاحبة المنزل في حالة سراح في انتظار التقرير الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.



وحسب المعطيات الأولية، التي أوردتها الوزارة في بلاغ أصدرته عشية الاثنين، فإن أم الرضيع أودعت ابنها في الفضاء المذكور منذ الصباح ومعه تفاحة مرحية (COMPOTE) في رضّاعة، قامت صاحبة المنزل لاحقا بإرضاعها له، ثم وضعته في الفراش ليستسلم للنوم، وحين جاءت لتراقبه وجدت فقاقيع الهواء تخرج من فمه، فتحولت به إلى المستشفى، غير أنه فارق الحياة قبل الوصول إليه.



وأهابت الوزارة في بلاغها، بكافة الأولياء، بأن يلتزموا بواجبات العناية والاهتمام بفلذات أكبادهم خاصة الرضع الذين يحتاجون رعاية والدية لصيقة، وألا يلقوا بأبنائهم في براثن الفضاءات العشوائية وأن يراعوا السن القانونية لإلحاقهم بمحاضن ورياض الأطفال.



وكانت الوزارة أعلنت، اليوم في بلاغ آخر أن اللجان الجهوية لمراقبة الفضاءات الفوضوية ضبطت إلى حدود اليوم 1 نوفمبر الجاري، 266 فضاء طفولة فوضوي، مؤكّدة أنها بصدد القيام بالإجراءات اللازمة للغلق الفوري، وأنها ستكون صارمة جدا مع كل الفضاءات العشوائية، وذلك باتخاذ قرار الغلق.



وأشارت إلى أنّها أصدرت قرارات غلق خلال الأيام الأخيرة، شملت 33 فضاء عشوائيا منتشرة بكل من ولايات نابل وسوسة وجندوبة ومدنين وسيدي بوزيد.



كما لفتت إلى أن موقع الوزارة على الانترنيت ينشر بصفة مستمرة قائمة محيّنة حول مؤسسات الطفولة القانونية والمستجيبة لكراس الشروط.





