جمعية الحمامات تلتحق بالترجي الرياضي في الدور النهائي للبطولة العربية لكرة اليد

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 20:15 قراءة: 0 د, 18 ث
      
التحقت جمعية الحمامات بالترجي الرياضي التونسي في الدور النهائي للبطولة العربية لكرة اليد (رجال) عقب فوزها على مكارم المهدية (27-24) مساء الاثنين بقاعة الحمامات في الدور نصف النهائي.




وكان الترجي الرياضي بلغ المباراة النهائية اثر تغلبه على الوكرة القطري (28-25) في وقت سابق اليوم.

ويقام الدور النهائي غدا الثلاثاء بقاعة الحمامات بداية من الساعة 17 و30 دقيقة.


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