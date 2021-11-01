جمعية الحمامات تلتحق بالترجي الرياضي في الدور النهائي للبطولة العربية لكرة اليد

التحقت جمعية الحمامات بالترجي الرياضي التونسي في الدور النهائي للبطولة العربية لكرة اليد (رجال) عقب فوزها على مكارم المهدية (27-24) مساء الاثنين بقاعة الحمامات في الدور نصف النهائي.وكان الترجي الرياضي بلغ المباراة النهائية اثر تغلبه على الوكرة القطري (28-25) في وقت سابق اليوم.ويقام الدور النهائي غدا الثلاثاء بقاعة الحمامات بداية من الساعة 17 و30 دقيقة.