تأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي إلى يوم 25 فيفري 2022

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 20:12 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وات - قرّرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، إلى يوم 25 فيفري 2022 ، وذلك لاتمام بعض الأعمال.

وقد تم تأجيل قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي عديد المرات، آخرها أواخر شهر ماي 2021، لتنفيذ بعض الأحكام التحضيرية.

يذكر أن أطوار قضية اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي والأمين العام لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي، تعود الى يوم 25 جويلية 2013، بعد أن تم اغتياله بالرصاص أمام منزله الكائن بولاية أريانة.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235360



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الاثنين 01 نوفمبر 2021 | 26 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:24 15:00 12:10 06:43 05:15
Babnet
24°
 Babnet27° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2026°-1931°-2021°-1821°-18
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة