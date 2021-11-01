رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الجزائري بالذكرى 67 للثورة

- أجرى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين ، مكالمة هاتفية مع الرئيس عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "هنّأه فيها، ومن خلاله كل الشعب الجزائري، بالذكرى السابعة والستين لاندلاع حرب التحرير الجزائرية، التي استشهد فيها أكثر من مليون ونصف شهيد من أجل حرّية الجزائر واستقلالها".







وذكر بلاغ لرئاسة الجمهورية أن هذه المكالمة "كانت مناسبة للتأكيد على العلاقات الخاصة التي تجمع الشعبين التونسي والجزائري"، كما "كانت فرصة متجدّدة لتأكيد التزام تونس بالعمل من أجل وحدة المغرب العربي، بالرغم من العقبات التي لا تزال تعترض بناء هذا الصرح الكبير".



