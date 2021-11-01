معرض للفنون التشكيلية بباجة لهواة من سن الخامسة الى اكثر  من 60 سنة

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 23:03 قراءة: 0 د, 42 ث
      
احتضن المركب الثقافي بباجة اليوم الاثنين معرضا للفنون التشكيلية لهواة من المتكونيين بالمركز الثقافي التكويني الخاص فى الفنون التشكيلية "كريا " تتراوح اعمارهم بين 5 سنوات واكثر من ستين سنة .
وقد اكدت اسماء لحرش فنانة تشكيلية ومديرة مركز "كريا " لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المعرض يضم 25 لوحة زيتية فى اغراض متنوعة ومنها رسم الطبيعة والعمران ورسم الانسان فى ابعاد مختلفة كما يضم لوحة جماعية كبيرة ومركبة.
وهو يمثل ثمرة سنتين من عمل هواة للفنون التشكيلية بالمركز الذى يعتبر الاول من نوعه بباجة وبالشمال الغربي والذى يضم ايضا اختصاصات النحت والخط العربي ويستقطب حوالي 40 متكونا سنويا من مختلف الاعمار والاختصاصات.
وقالت ايضا ان المركز يعمل بشراكة وتكامل بين القطاعين العام والخاص من دور شباب وثقافة.
ويعتبر هذا المعرض ثاني معرض للمركز منذ بعثه سنة 2013 حيث كان اول معرض قد اقيم على مستوى الشمال الغربي

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