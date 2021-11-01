منوبة: حالات اختناق في صفوف أعوان الصحة بالمركز الوسيط بالمرناقية والاسباب لاتزال مجهولة

وات - شهد المركز الوسيط بالمرناقية من ولاية منوبة، صبيحة اليوم الاثنين، 10 حالات اختناق في صفوف أعوان الصحة بالمركز، حيث تم نقل 4 منهم الى مركز الاسعاف الطبي الاستعجالي بمونفلوري وواحدة الى مستشفى وسيلة بورقيبة بالرابطة (تونس العاصمة)، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة، هاجر الميساوي، في تصريح لـ"وات".

وأوضحت الميساوي أنه في حدود الحادية عشر والنصف صباحا شعر الاعوان في المركز بحالة دوار واختناق، مما تطلب الاستنجاد بالحماية المدنية حيث تم نقل الأعوان الخمسة المذكورين، وإسعاف 5 اخرين على عين المكان، دون معرفة أسباب الاختناق الى حد الان، وفق تأكيدها.

وأضافت أن أعوان الحماية المدنية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز والتطهير حلّوا على عين المكان لمعاينة الحادثة ومعرفة أسباب الاختناق، وذلك بعد اخلاء المركز وإغلاقه الى حين التوصّل الى اسباب الاختناق الغامضة، وفق تعبيرها.

من جهته، أكد المدير الجهوي للحماية المدنية، حسان الاينوبلي، لـ"وات"، انه بعد اعتماد فريق خاص اجهزة الكشف عن الغازات بالمركز، لم يتم الكشف عن اي تسرب للغاز او اثار له بكافة الفضاءات والتجهيزات، وقد تمت تهوئة المركز كإجراء احترازي، على أن تتكرر عملية التقصّي والكشف غدا للتوصل الى اسباب الاختناق.

وأكد على تواصل عمل أعوان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في تفقد شبكة الربط بالغاز الطبيعي، مشددا على ان وضعية الاكسجين بالمكان كانت عادية عند الكشف، ومستبعدا فرضية الاختناق بمواد كيميائية.





