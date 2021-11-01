توزر: النزل السياحية تحقق هذه الفترة نسبة امتلاء ب 50 بالمائة وفقا لمقتضيات البروتوكول الصحي

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 14:19 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وات - تحقق النزل السياحية في ولاية توزر هذه الفترة تزامنا مع العطلة المدرسية وتنظيم مجموعة من التظاهرات، نسبة امتلاء في حدود 50 بالمائة، وذلك احتراما لمقتضيات البرتوكول الصحي المتعلق بالقطاع السياحي، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للسياحة بتوزر وقفصة ياسر صوف (وات).

وبين المندوب الجهوي أنه ينتظر ان تتواصل هذه الحركية حتى نهاية شهر مارس 2022، مبينا أن الجهة السياحية بتوزر تستقبل الفترة الحالية (أي النصف الأخير من شهر أكتوبر والى غاية موفى شهر نوفمبر الجاري) مجموعة من التظاهرات الرياضية والثقافية التي أدخلت حركية سياحية من أبرزها تظاهرة القفز بالمظلات التي تجلب نهاية كل أسبوع عددا محترما من الوافدين المشاركين في التظاهرة.

كما كانت مواقع عنق الجمل ومواقع أخرى فضاء في نهاية الأسبوع لاستقبال المشاركين في رالي الشط ورالي "راد افريقيا 205" وتحتضن الجهة كذلك خلال الأسبوع المقبل المشاركين في رالي "تحدي تونس" الى جانب مهرجان الموسيقى الصوفية روحانيات نفطة خلال هذا الأسبوع.

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