قبلي : النقابات الاساسية في القطاع الصحي تصدر بيانا مشتركا حول وضع المستشفى الجهوي وتصرّفات مديرته

وات - أصدرت كل من النقابة الاساسية للصحة والنقابة الاساسية للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة عقب الاجتماع الذي انتظم موفّى السبوع المنقضي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بحضور ممثل الفرع الجامعي للصحة بيانا مشتركا يعبر عن الاستياء من الوضع الذي آل اليه المستشفى الجهوي بقبلي بسبب سوء تصرفات مديرة هذه المؤسسة الصحية حسب نص البيان الذي تلقّى اليوم مراسل (وات) نسخة منه.



وتعرّض ذات البيان الى حالة الاحتقان غير المسبوقة لدى كافة الاسلاك الصحية بالمستشفى ممّا أضعف أداء هذه المؤسسة وتسبّب في تراجعها خاصة في ظل " الفتنة التي احدثتها تصرّفات المديرة بين الاعوان "، مؤكدا رفض المجتمعين بمقر الاتحاد الجهوي للشغل لكافة القرارات اللاقانونية والعشوائية التي تصدرها مديرة المستشفى مع مقاطعه الهياكل النقابية للتعامل مع هذه الاخيرة والشروع في تنظيم وقفات احتجاجية يومية انطلاقا من يوم غد الثلاثاء.

وأكّد البيان أيضا إمكانية اللجوء للتصعيد في هذه التحرّكات النضالية المشروعة بما في ذلك تنفيذ إضراب عن العمل بالمستشفى الجهوي في صورة عدم التدخّل العاجل من قبل سلطة الإشراف لإنقاذ هذه المؤسسة الصحّية.







