انس جابر تتقدم الى المركز السابع عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 10:45 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تقدمت التونسية انس جابر مرتبة واحدة في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصبح في المركز السابع عالميا.
ولم تشارك انس جابر خلال الاسبوع الماضي في اي بطولة بعد قرار انسحابها من دورة كورمايور المفتوحة في ايطاليا بسبب إصابة في المرفق.
وتعود اخر مشاركة لانس جابر في ملاعب الكرة الصفراء الى بطولة موسكو عندما خرجت منذ الدور الاول لاسباب صحية في مباراتها امام الروسية ايكاتيرينا الكسندروفا.
وتتصدر الاسترالية اشلي بارتي الترتيب العالمي متبوعة بالبيلاروسية ارينا سابالينكا والتشيكيتين باربوزا كريسيكوفا وكارولينا بليسكوفا والاسبانية غاربين موغوروزا واليونانية ماريا ساكاري فالتونسية انس جابر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235290



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الاثنين 01 نوفمبر 2021 | 26 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:24 15:00 12:10 06:43 05:15
Babnet
25°
 Babnet27° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2026°-1931°-2021°-1721°-17
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة