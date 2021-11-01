انس جابر تتقدم الى المركز السابع عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

تقدمت التونسية انس جابر مرتبة واحدة في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصبح في المركز السابع عالميا.

ولم تشارك انس جابر خلال الاسبوع الماضي في اي بطولة بعد قرار انسحابها من دورة كورمايور المفتوحة في ايطاليا بسبب إصابة في المرفق.

وتعود اخر مشاركة لانس جابر في ملاعب الكرة الصفراء الى بطولة موسكو عندما خرجت منذ الدور الاول لاسباب صحية في مباراتها امام الروسية ايكاتيرينا الكسندروفا.

وتتصدر الاسترالية اشلي بارتي الترتيب العالمي متبوعة بالبيلاروسية ارينا سابالينكا والتشيكيتين باربوزا كريسيكوفا وكارولينا بليسكوفا والاسبانية غاربين موغوروزا واليونانية ماريا ساكاري فالتونسية انس جابر.



