تواصل نزول بعض الأمطار المتفرقة على السواحل الشمالية الإثنين

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 08:42 قراءة: 0 د, 25 ث
      
يتواصل نزول بعض الأمطار المتفرقة بالسواحل الشمالية، الإثنين، ومن المنتظر أن تشمل تدريجيا بقيّة ولايات الشمال ومحليّا الوسط ليلا وتكون هذه الأمطار رعدية بطبرقة ونفزة وبنزرت حيث تكون أحيانا غزيرة. وتتطلب شدّة هبوب الرّياح، بحسب المعهد الوطني للرصد الجوّي اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س. ويكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومتموّج بالسواحل الشرقيّة.
ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح الدرجات القصوى بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 28 و33 درجة ببقيّة المناطق.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235284



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الاثنين 01 نوفمبر 2021 | 26 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:24 15:00 12:10 06:43 05:15
Babnet
23°
 Babnet27° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2026°-1931°-2021°-1721°-17
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة