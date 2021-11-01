تواصل نزول بعض الأمطار المتفرقة على السواحل الشمالية الإثنين

يتواصل نزول بعض الأمطار المتفرقة بالسواحل الشمالية، الإثنين، ومن المنتظر أن تشمل تدريجيا بقيّة ولايات الشمال ومحليّا الوسط ليلا وتكون هذه الأمطار رعدية بطبرقة ونفزة وبنزرت حيث تكون أحيانا غزيرة. وتتطلب شدّة هبوب الرّياح، بحسب المعهد الوطني للرصد الجوّي اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س. ويكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومتموّج بالسواحل الشرقيّة.

ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح الدرجات القصوى بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 28 و33 درجة ببقيّة المناطق.



