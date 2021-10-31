وزير الصحة: اكثر من 4,5 ملايين شخص استكملوا التلقيح ضد كوفيد 19

اكد وزير الصحة، علي مرابط، ان اكثر من 4 ملايين و500 الف شخص استكملوا عملية التلقيح ضد كورونا مشددا على "ضرورة الاحتياط والحذر خاصة فيما يتعلق بالمتحورات الجديدة التي تشهد انتشارا في عدة بلدان رغم تحقيقها تراجعا في عدد الاصابات وتعميم التلاقيح.



وقال في تصريح ل(وات) خلال زيارة غير معلنة اداها بعد ظهر اليوم الاحد الى مستشفى ابن الجزار ومستشفى الاغالبة بالقيروان للاطلاع على ظروف العمل داخلها ، ان الوزارة قد انطلقت بعد في عملية التطعيم بالجرعة الثالثة لكبار السن ولمهنيي الصحة وان العمل متواصل لتلقيح باقي الجرعات.



واشار ان تونس تعد اليوم 800 مركز تلقيح وهو رقم لم يكن ستجاوز الى حدود يوم 6 اوت 2021 كان 95 مركزا مشددا على ان الهدف المنشود يتمثل في تسهيل عملية التلقيح وتقريب المرفق العام للصحة من المواطن



وشدد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات التحسيس والتوعية للمواطنين الذين تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية وذلك ضمانا لمناعتهم مضيفا ان بين 20 و25 بالمائة من الملقحين تخلفوا عن الجرعة الثانية



وفي شان اخر اشار الوزير الى ان محاربة الفساد هو التوجه الذي اختارته الحكومة الجديدة التي ستعمل على فتح الملفات في جميع القطاعات وليس في القطاع الصحي فحسب مضيفا انه منذ توليه الوزارة انطلق في القيام بتدقيق متواصل في ملف الهبات والمساعدات التي تحصلت عليها الوزراة خلال فترة كورونا



وبخصوص المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز اكد الوزير ان اعتماداته متوفرة ودراساته في مراحلها الاخيرة في انتظار الانطلاق في الاشغال مضيفا ان مشروع المدينة الصحية هو مشروع ضخم وسيكون مكسبا للجهة ولتونس ولكن الاولوية ستكون حاليا لمستشفى سلمان بن عبد العزيز باعتبار ان اعتمادته مرصودة .



