منوبة :تمكين الرئيس المدير العام الحالي لديوان الزيت الموقوف بسجن المرناقية من اذن قضائي لزيارة ابنته في حالة موت سريري

وات - افادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء عشية اليوم الاحد بان قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مكن الرئيس المدير العام الحالي لديوان الزيت احمد السماوي، الموقوف منذ الخميس قبل الماضي بسجن المرناقية ، من زيارة ابنته ، بعد ظهر اليوم الاحد ، وهي في حالة موت سريري باحدى المصحات الخاصة بالعاصمة.



ياتي ذلك وفق نفس المصدر عقب تقدم دفاع الموقوف بمطلب في الغرض ،تم النظر فيه والموافقة عليه من قبل قاضي التحقيق المتعهد بقضية شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بولاية منوبة.



واضافت ان الاذن القضائي بزيارة ابنته والذي لم يحدد بتوقيت معين، يندرج ضمن حقوق السجناء التي يكفلها القــانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بـنظام السجون، وتحديدا الفصل ال18 الذي ينص على ان " للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية والاجتماعية وذلك بالخروج لزيارة الأقارب عند المرض الشديد أو حضور موكب جنازة أحدهم وفقا للأحكام القانونية المنظمة لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات وللتراتيب الجاري بها العمل".

ن ع



