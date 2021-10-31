اثر غضب أميمة من صمت وزارة الثقافة تجاه حالة والدها.... الوزيرة تعود الفنان والممثل عبد العزيز المحرزي

أدّت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي ظهر اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 زيارة الى الفنان عبد العزيز المحرزي للاطمئنان على وضعه الصحّي، ومتابعة الإجراءات والتدابير الضرورية لعلاجه.وأكّدت الوزيرة استعداد سلطة الإشراف الدائم لمساندة المبدعين التونسيين وتذليل المصاعب التي قد يتعرّضون إليها في حياتهم، وقد كان الفنان عبد العزيز المحرزي محلّ متابعة من المصالح المعنية بالوزارة منذ البداية، راجية الشفاء العاجل للفنان عبد العزيز المحرزي.ويعتبر الفنان عبد العزيز المحرزي قامة من القامات المتميزة في فن التمثيل والإخراج المسرحي ، شارك في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية التونسية.كان أول الأدوار التي تقمصها بفرقة دار الثقافة ابن خلدون ولم يتعدّ سنّه ال19 سنة في مسرحية "سعادة وسعادة" للمخرج نور الدين البناني ثم تتالت أعماله وتنوعت بين مسرحية وتلفزية وسينمائية.تتلمذ على يدي عملاق المسرح التونسي الفنان علي بن عياد (الذي يعتبره الأب الروحي) منذ انضمامه لفرقة بلدية تونس سنة 1969 حيث جمعتهما عدة أعمال منها "صاحب الحمار" و"أقفاص وسجون".يذكر أن أميمة المحرزي ابنة عبد العزيز المحرزي استنكرت صمت وزارة الثقافة تجاه الحالة الحرجة لوالها وعدم التحرّك لدعمه معنويا وماديا.وقالت أميمة في تدوينة على صفحتها الخاصة فيسبوك: '' بابا في الإنعاش و حالتو حرجة جدا و وزارة الثقافة ما اتصلوش بينا جملة و كالعادة الممثل التونسي لا حياة لمن تنادي و وقت لي تحك الركايب ما تلقى فيهم حد .. نتمنى بابا يرجع كيما قبل يا رب..''.