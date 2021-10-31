الجمعية التونسية لمساندة الأقليات تنظم يوما تكوينيا للشباب حول التراث الثقافي

تحت عنوان "الشباب يتثقف" نظمت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات يوم السبت 30 أكتوبر ببلدية قرطاج، حوارا بين مجموعة من الشباب يهدف إلى مزيد التوعية بأهمية المحافظة على التراث الثقافي. ويمثل هذا النشاط أولى فقرات مشروع "الشباب يتثقف الذي أطلقته الجمعية بالشراكة مع مركز "كايسيد" للحوار بين الأديان والثقافات .



وتابع الشباب في بداية هذا اليوم التكويني شريطا وثائقيا قصيرا تم تصويره بعدد من المواقع الأثرية بقرطاج وقمرت بترخيص من وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية و المعهد الوطني للتراث وفق رئيسة الجمعية روضة ثابت.

ويعرض الشريط، بشكل تفسيري، مختلف الحقبات التاريخية التي مرت على تلك المواقع من خلال دراسة مختلف الآثار التي تشهد على وجود الديانة المسيحية بين القرنين الثاني والخامس مسيحي ورموزه .

وتولى تقديم محتوى هذه المواقع الأثرية كل من الصحفي حاتم بوريال والأب سيلفيو مورينو الذي تخصص في كتابة عديد الكتب عن الأثار المسيحية بقرطاج وغيرها من المدن التونسية.

وإثر عرض الشريط تم فسح المجال للشباب للنقاش والتفاعل وقد عبر الكثير من الحاضرين عن رغبتهم في تغيير الطريقة المعتمدة للتعريف بهذه الآثار وغيرها، داعين إلى عدم الاكتفاء بالكتب والحرص على تمكين الجمهور من التوصل إليها عبر تطبيقات مما يسهل عملية الاطلاع عليها حتى يتسنى للشباب بالخصوص معرفة تاريخ بلادنا بطريقة دقيقة، فضلا عن اقتراح تنظيم رحلات استطلاعية رفقة مختصين في علم الآثار لتعميق المعارف بهذه المواقع .

وتم في ختام اللقاء تسليم شهادات للمشاركين تحفيزا لهم على مواصلة الاهتمام بالمواقع الأثرية وبالتراث الثقافي بوجه عام، ونشر المعارف التي تحصلوا عليها في محيطهم الواقعي والافتراضي.







