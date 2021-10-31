المهدية: ايقاف 70 من المفتش عنهم وتحرير 113 محضرا عدليا في حملات أمنية للحرس الوطني

Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 - 15:03 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نفذت وحدات إقليم الحرس الوطني بالمهدية، أمس السبت واليوم الأحد، حملتين أمنيتين تمكنت خلالهما من ايقاف 70 من المفتش عنهم، وفق ما أكده محمد الغراد الناطق الرسمي باسم الإقليم في تصريح لـ(وات).

واوضح الغراد أن الحملتين، اللتين نفذتا بمنطقتي المهدية والجم، أفضتا إلى تحرير 113 محضرا عدليا و162 مخالفة مرورية مع حجز مبلغ مالي من العملة التونسية قدر بنحو 7200 دينار.

ونجحت نفس الوحدات في حجز كمية من الجعة لدى أحد الأنفار يتاجر في المواد الكحولية دون ترخيص.

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